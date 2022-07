Polizei Bielefeld

POL-BI: Schläger entkommt mit gestohlenem Smartphone

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Ein Täter schlug am Samstag, 23.07.2022, einen Fußgänger und flüchtete mit dessen Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizisten bemerkten im Rahmen der Streifenfahrt gegen 03:20 Uhr auf dem Jahnplatz in Richtung Friedrich-Verleger-Straße eine, an einer Bushaltestelle, am Boden kniende Person. Sie sprachen den 19-Jährigen aus Unterpleichfeld an und fragten nach seinem Befinden.

Der leicht verletzte Angesprochene äußerte, gegen 03:00 Uhr, von einer Person ausgeraubt worden zu sein. Als er auf dem Gehweg des Jahnplatzes in Richtung Alfred-Bozi-Straße zu Fuß unterwegs war, kam ihm ein Unbekannter entgegen. Zunächst sprach ihn der Entgegenkommende in einer unverständlichen Sprache an, dann stieß der Mann den 19-Jährigen zurück und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Durch den Angriff fiel das Handy des Opfers aus der Hosentasche auf den Boden. Der Schläger griff das orange Smartphone Galaxy und flüchtete damit in Richtung Bahnhofstraße. Der 19-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Das Opfer beschrieb den Täter als circa 26 Jahre alt, ungefähr 187 cm groß, mit schwarzen lockigen Haaren und bekleidet mit einem roten T-Shirt.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

