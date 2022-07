POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 29. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - Am 22.07.2022, gegen 23.23 h wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf dem Autobahnparkplatz "Letzter Heller" an der Autobahn 33 gemeldet. Ein 26jähriger Lkw Fahrer hatte beim Rangieren einen polnischen VW Passat gerammt und auf den dortigen Gehweg geschoben. In dem Pkw hatte ein rumänisches Pärchen geschlafen. Die beiden 72 Jährigen blieben bei ...

