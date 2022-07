Polizei Bielefeld

POL-BI: Feuerwerk sorgt für Aufregung in Heepen

Bielefeld (ots)

Am Freitagabend, gegen 23.04 Uhr, ging bei den Leitstellen der Polizei und der Feuerwehr eine Vielzahl von Notrufen ein. Die Anrufer meldeten Schüsse, Explosionen oder Feuerwerk in Heepen. Durch die Leitstelle der Polizei wurden mehrere Streifenwagen entsandt. Die Einsatzkräfte konnten keine Knallgeräusche mehr wahrnehmen. In der Straße Vahlkamp konnten die eingesetzten Beamten und Beamtinnen jedoch Reste eines Feuerwerks feststellen. Es ergaben sich dort Hinweise auf eine Hochzeitsgesellschaft, die das Feuerwerk abgebrannt hatte. Die Personen, die das Feuerwerk gezündet hatten, konnten vor Ort nicht ermittelt werden.

