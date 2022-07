Polizei Bielefeld

POL-BI: Alkoholisierter Lkw Fahrer rammt Passat beim Rangieren auf Autobahnparkplatz

Bielefeld (ots)

Am 22.07.2022, gegen 23.23 h wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf dem Autobahnparkplatz "Letzter Heller" an der Autobahn 33 gemeldet. Ein 26jähriger Lkw Fahrer hatte beim Rangieren einen polnischen VW Passat gerammt und auf den dortigen Gehweg geschoben. In dem Pkw hatte ein rumänisches Pärchen geschlafen. Die beiden 72 Jährigen blieben bei der Kollision unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Lkw Fahrer deutlich alkoholisiert war. Der Lkw blockierte die Fahrspur auf dem Parkplatz und sollte durch einen anderen Lkw Fahrer wieder eingeparkt werden. Bei diesem Manöver löste sich der Passat von dem Lkw und rollte gegen den Streifenwagen der Polizei. Dieser wurde dabei leicht beschädigt. Dieser Unfall musste von einem Team der Paderborner Polizei aufgenommen werden. Der VW Passat war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Dem unfallverursachenden Lkw Fahrer wurde auf der Polizeiautobahnwache in Schloß Holte - Stukenbrock eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

