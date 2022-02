Polizei Mettmann

POL-ME: Ladendiebe von Zeugen gestellt - die Polizei ermittelt - Velbert - 2202029

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstagmittag (05. Februar 2022) stahlen drei Männer Zigaretten im Wert von circa 250 Euro in einem Discounter an der Heiligenhauser Straße in Velbert und flüchteten anschließend. Zwei der drei Tatverdächtigen konnten von aufmerksamen Zeugen trotz Gegenwehr gestellt und an die Polizei übergeben werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 13:20 Uhr gab ein Kunde eines Discounters an der Heiligenhauser Straße vor, Zigaretten aus der separat gesicherten Auslage im Kassenbereich erwerben zu wollen. Während der Mann die Kassiererin in einem Gespräch ablenkte, entwendeten zwei Mittäter zahlreiche Zigarettenpackungen. Anschließend floh das Trio mitsamt der Tatbeute aus den Verkaufsräumen in Richtung Heiligenhauser Straße.

Aufmerksame Zeugen bemerkten den Diebstahl und verfolgten die Flüchtigen. Zwei der drei Täter konnten mitsamt der Tatbeute, mehr als 30 Zigarettenpackungen im Wert von circa 250 Euro, gestellt werden. Die Zeugen brachten die 31 und 35 Jahre alten Männer zurück in die Verkaufsräume. Noch bevor die Diebe an die Polizei übergeben werden konnten, beleidigte der 31-jährige Tatverdächtige einen 49-jährigen Zeugen und verletzte ihn durch einen Faustschlag leicht.

Auch gegenüber den Beamten reagierte der 31-Jährige aggressiv und widersetzte sich sowohl verbal als auch körperlich den Anweisungen.

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls sowie wegen Widerstand und Körperverletzung ein und nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Sie wurden nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen von der Polizeiwache Velbert entlassen.

Die Klärung der Identität des bisher noch flüchtigen dritten Tatverdächtigen ist derzeit Gegenstand der andauernden aktuellen Ermittlungen. Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25-30 Jahre alt - circa 175cm - 180cm groß - schmale Statur - sonnengebräunte Haut - bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Kappe und blauer Jeans

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell