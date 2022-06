Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Schuhgeschäft

Bad Gandersheim (ots)

Diebstahl aus Schuhgeschäft Bad Gandersheim, Neue Straße, Mittwoch, 01.06.22, 14.40 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 01.06.22, gegen 11.30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein, in der neuen Straße, in Bad Gandersheim gelegenes Schuhgeschäft. In dem Schuhgeschäft sah sich der unbekannte Täter zunächst um und begab sich sodann in den hinteren Bereich des Verkaufsraumes. Hier bemerkte eine Angestellte des Geschäftes, wie der Mann etwas in eine abgestellte Tasche steckte und sich Richtung Ausgang bewegte. Auf Ansprechen verließ der Mann fluchtartig das Geschäft und entfernte sich in Richtung Schwarzer Weg. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - sprach gebrochen deutsch - Bekleidet mit einer roten Jacke - schwarze Hose - helle Tasche

Der Täter flüchtete auf einem schwarzen Fahrrad. Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass der Täter Badelatschen entwendet hat. Die Höhe des Schadens konnte bislang noch nicht angegeben werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell