POL-PDKO: Pressemeldung PI Andernach, Übung der Andernach Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Koblenz (ots) - Mehrere Personen versuchten am gestrigen Donnerstag, 14.07.2022, in den frühen Nachtmittagsstunden dubiose Haustürgeschäfte in Dieblich abzuschließen. Laut einer Mitteilung an die Polizeiwache Brodenbach haben die Personen wohl Pflasterarbeiten angeboten. Sie sollen mit einem Pkw mit britischem Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizei Brodenbach warnt in diesem Zusammenhang davor, auf solche ...

mehr