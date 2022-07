POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Andernach (ots) - Am 14.07.2022 gegen 21:52 Uhr kam es in Andernach in der Moltkestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Angehöriger der freiwilligen Feuerwehr, welcher sich auf dem Weg zur Feuerwache befand, verletzt wurde. Der unfallverursachende weiße Kleinwagen entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise unter 02632/9210 an die Polizeiinspektion Andernach. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach Telefon: 02632-921-0 PI ...

