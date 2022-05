Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gleise im Hauptbahnhof Mannheim unerlaubt überquert

Mannheim (ots)

Freitagmorgen (20. Mai) hat ein 23-Jähriger die Gleise im Mannheimer Hauptbahnhof unerlaubt überquert.

Gegen 07:35 Uhr wurde der junge Mann durch Mitarbeitende der Deutschen Bahn beim unbefugten Überqueren der Gleise 1 und 2 beobachtet.

Die Mitarbeitenden sprachen den Mann auf sein Fehlverhalten an und verbrachten ihn zur Bundespolizei am Hauptbahnhof.

Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Betretens einer Bahnanlage.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, dass Gleise nur an dafür vorgesehenen Stellen überquert werden dürfen. Insbesondere an Hauptbahnhöfen finden sich hierfür Unterführungen und/oder Treppen.

Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Selbst bei Erkennen einer Gefahr ist ein sofortiger Stillstand der Züge aufgrund technischer Eigenschaften und des langen Bremsweges kaum möglich.

Nicht selten kommt es daher zu Zusammenstößen zwischen Zug und Mensch. Meistens zieht der Mensch hierbei den Kürzeren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell