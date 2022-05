POL-DO: Neue Ermittlungskommission, Raum für audiovisuelle Vernehmungen: Polizei lädt zu einem Mediengespräch ein

Dortmund (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (19. Mai) um 18:55 Uhr auf der Rahmer Straße in Dortmund-Huckarde hat sich eine 67-Jährige leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau auf der Rahmer Straße in nördliche Richtung unterwegs. Beim Einparken verwechselte sie nach bisherigen Ermittlungen das Bremspedal mit dem Gaspedal. Dadurch fuhr sie über den Gehweg und kollidierte anschließend ...

