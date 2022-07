Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Dienstag, den 14.07.2022, ereignete sich gegen 15:19 Uhr in Mülheim-Kärlich, in der Straße auf dem Nippes, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde vom PKW auf der Fahrerseite gestreift, fiel dadurch zu Boden und verletzt sich leicht. Der PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich bei dem PKW um einen braunen SUV, mögliches Fabrikat Nissan handeln. Laut Zeugenaussage soll es sich bei der Fahrzeugführerin möglicherweise um eine ca. 35-40 Jahre alte, blonde Frau mit Brille gehandelt haben.

Gibt es Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können?

