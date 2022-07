POL-WAF: Warendorf. Auto auf Supermarktparkplatz beschädigt

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag (03.07.2022, 12.30 Uhr) ein Auto in Ahlen angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der schwarze Opel Corsa war zwischen 12.30 Uhr und 13.35 Uhr auf einem Parkplatz an der Heisenbergstraße Nähe Freibad abgestellt. Der Unbekannte fuhr gegen den Pkw, beschädigte ihn vorne links und flüchtete. Hinweise zum Unfallbeteiligten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon ...

