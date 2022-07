POL-WAF: Ahlen. Pkw auf Parkplatz angefahren

Warendorf (ots) - Leichte Verletzungen, umgefahrene Leitpfosten und beschädigte Straßenschilder - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag (02.07.2022, 15.55 Uhr) in Warendorf. Eine 66-jährige Frau war in ihrem Auto auf der K 3 von Warendorf kommend in Richtung Everswinkel unterwegs. Kurz nach der Einmündung Neuwarendorf kam die Warendorferin mit ihrem Pkw nach rechts von der Straße ab und stieß gegen ...

