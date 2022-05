POL-AC: Festnahme nach Geldautomaten-Sprengungen in Würselen

Monschau (ots) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht (09.05.22) den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Monschauer Straße in Kalterherberg gesprengt. Die Sicherheitsfirma hatte die Leitstelle um 02.45 Uhr verständigt und zwei verdächtige Personen im Vorraum gemeldet. Kurz darauf kam es zur Detonation. Die Täter flüchteten nach der Tat in einem Pkw. Beute konnten sie jedoch nicht machen. Die Kripo hat im Verlauf des Vormittags eine Spurensicherung am ...

