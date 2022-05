Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Geldbörse entwendet - Zeugen helfen 89-Jähriger

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, An der Meine

05.05.2022, 14.20 Uhr

Ungeahnte Hilfsbereitschaft erfuhr eine 89 Jahre alte Seniorin, als sie am Donnerstagnachmittag in einem Discounter in der Straße An der Meine einkaufen wollte.

Die Seniorin stand mit ihrem Rollator in dem Markt an der Kasse. Ein mittelalter Mann mit einem Kleinkind stand zunächst vor ihr, ließ die ältere Dame aber vor. Als sie ihre Einkäufe bezahlen wollte stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie verschwunden war.

Da sie sich sicher war, es mitgenommen zu haben, kam nur ein Diebstahl in Betracht. Mit in der Geldbörse waren neben Bargeld auch Personaldokumente und ihre EC Karte.

Als der etwa 30 Jahre alte Mann mit dem Kleinkind mitbekam, dass die Seniorin bestohlen worden war, schaltete er sich sofort ein und erfragte die Bank der älteren Dame.

Er rief mit seinem Mobiltelefon unmittelbar bei der entsprechenden Bank an teilte der Sachbearbeiterin den Umstand mit und übergab der Seniorin sein Telefon, so dass sie ihre Karte sperren lassen konnte.

Eine Frau, etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 160ß cm bis 165 cm groß, die ebenfalls in der Reihe stand, übernahm die Bezahlung der Waren, welche die 89-Jährige einkaufen wollte.

Die Seniorin war überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft, bedankte sich und ging ohne Umwege zur Polizei, wo sie den Diebstahl anzeigte.

Die Beamten riefen ebenfalls bei der Bank an und dort teilte man ihnen mit, dass die Bankkarte tatsächlich gesperrt wurde.

Die Ermittler loben die Hilfsbereitschaft der beiden Kunden. Die Beamten bitten beide Kunden, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und sich bei der Polizeistation in Vorsfelde, Rufnummer 05363/80970-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell