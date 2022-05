Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter richtet hohen Sachschaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Kreuzheide, Franz-Marc-Straße 03.05.2022, 18.00 Uhr - 04.05.2022, 07.10 Uhr

Ein Fall von Vandalismus in einer Wolfsburger Schule beschäftigt derzeit die Polizei. Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch in eine Gesamtschule in der Franz-Marc-Straße eingebrochen. Dabei hat er einen Schaden von mindestens 1.000 Euro angerichtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangte der Täter zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.10 Uhr auf das Doch der Schule. Hier zerstörte er ein Oberlicht und gelangte durch dieses ins Gebäude.

Anschließend begibt er sich in den Flur und öffnet mit brachialer Gewalt die Tür zu einem Aufenthaltsraum. Aus scheinbar purem Zerstörungswillen verwüstet er den gesamten Raum. Danach begibt er sich zurück in den Flur und zerstört mehrere Türen. Anschließend flieht er durch das zuvor zerstörte Oberlicht und verschwindet im Dunkel der Nacht.

Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell