POL-WOB: Seat gerät in Brand - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Theodor-Heuss-Straße 27.04.2022, 10.31 Uhr Am Mittwochvormittag geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Kindergarten in der Theodor-Heuss-Straße in Detmerode in Brand (wir berichteten). Die Polizei hat zur Klärung der Brandursache einen Sachverständigen hinzugezogen, dessen Ergebnis nun vorliegt: Demnach ist fahrlässige Brandstiftung als ursächlich für die am Mittwochvormittag in ...

