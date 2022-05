POL-WOB: Kindergarten gerät in Brand - Ursache geklärt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg Schillerstraße 29.04.2022, 20.38 Uhr 30.04.2022, 18. 15 Uhr Polizei und Feuerwehr wurden am vergangenen Wochenende wiederholt in das Parkhaus Schillergalerie gerufen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Freitagabend gegen 20.38 Uhr in einem Parkdeck einen brennenden Stromkasten und auf einem weiteren Parkdeck einen in Flammen stehenden Mülleimer entdeckt. Der Zeuge alarmierte umgehend die ...

