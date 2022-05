Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Medizinischer Notfall - Person wehrt sich gegen Behandlung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

01.05.2022, 14.05 Uhr

Bei einem medizinischen Notfall in der Porschestraße wehrte sich ein Patient am Sonntagnachmittag dermaßen heftig gegen seine Behandlung, dass eine Rettungswagenbesatzung die Polizei um Unterstützung bitten musste.

Der Mann lag an frühen Sonntagnachmittag stark alkoholisiert und verletzt in der Nähe eines Baumes auf dem Rathausplatz, während zeitgleich die Maikundgebung stattfand. Rettungskräfte wollten den Mann behandelt, was dieser jedoch nicht zuließ. Er schlug und trat um sich, so dass er durch die Rettungskräfte und die Polizei kurzfristig am Boden fixiert werden musste, um sich nicht weiter zu verletzen bzw. andere Personen zu schützen. Im Anschluss wurde der Mann zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen ins Klinikum gefahren

