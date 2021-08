Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall auf der L 82 mit schwer verletztem Motorradfahrer

Mayen (ots)

Ein Motorradfahrer befuhr die L 82 aus Richtung Bell kommend in Richtung Ettringen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad in den Straßengraben.

