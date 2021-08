Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht in Kaisersesch

Cochem (ots)

In der Nacht von Samstag, 31.07.2021, 21.00 Uhr bis Sonntag, 01.08.2021, 08.11 Uhr, ereignete sich in der Alten Mayener Straße in Kaisersesch ein Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei wurde eine Straßenlaterne beschädigt. An der Laterne klebte vom Unfallverursacher noch eine Reflexionsfolie von vermutlich einem Arbeitsfahrzeug (Traktor, Räumfahrzeug o. ä.). Der Schaden dürfte ca. 1.000,-- EUR betragen.

