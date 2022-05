Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büroräume - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Steimker Berg, Nordsteimker Straße 03.05.2022, 21.00 Uhr - 04.05.2022, 07.00 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in das Bürogebäude einer kirchlichen Einrichtung in der Nordsteimker Straße eingebrochen. Ob und was sie dabei erbeutet haben wird derzeit ermittelt. Fest steht, dass die Unbekannten zwischen Dienstagabend 21.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.00 Uhr auf einen Balkon im Erdgeschoss gestiegen sind. Hier haben sie die dortige Balkontür gewaltsam geöffnet und sind durch diese ins Innere des Gebäudes gelangt.

Danach durchsuchten sie die angrenzenden Büros nach Diebesgut. Dabei haben sie verschlossene Türen mit zerstörerischer Kraft geöffnet.

Anschließend flüchteten die Täter über den Balkon in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft darauf, dass Be- oder Anwohner verdächtige Personen bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell