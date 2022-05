Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Festnahmen nach Ladendiebstählen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 10. Mai 2022, um 14 Uhr, konnten drei Männer vorläufig festgenommen werden, nachdem sie in zwei Geschäften Sachen gestohlen hatten. Die Ladendetektivin eines Warenhauses auf der Bahnhofstraße (Altstadt) beobachtete zwei Männer, die Parfum entwendeten. Unauffällig verfolgte die Zeugin die Männer bis zu einem Auto, wo ein Komplize abfahrbereit wartete. Durch die zeitgleich alarmierten Polizeibeamten konnten die drei Männer im Alter von 29, 33 und 36 Jahren angetroffen und kontrolliert werden. Neben dem entwendeten Parfum konnte im Fahrzeug weiteres mutmaßliches Diebesgut eines Modehauses auf der Bahnhofstraße festgestellt werden. Da keiner der drei Tatverdächtigen über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, nahmen die Beamten die Männer vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell