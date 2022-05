Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchen-Horst: Polizei schnappt Flaschenwerfer

Gelsenkirchen (ots)

Die Wasserschutzpolizei Duisburg hat gemeinsam mit einem Motorradpolizisten aus Gelsenkirchen am Montagnachmittag (9. Mai, 16:45 Uhr) einen Flaschenwerfer geschnappt. Der Kapitän eines Tankmotorschiffes (TMS) hatte sich bei den Wasserschützern gemeldet, weil jemand aus einer Gruppe heraus eine Flasche von einer Brücke am Rhein-Herne-Kanal bei Horst auf das Deck geschmissen hat. Die Falsche verfehlte nur knapp einen Matrosen. Verletzt wurde der Arbeiter nicht. Am Schiff entstanden Lackschäden. Dank der guten Personenbeschreibung konnte der Motorradpolizist den 23-Jährigen am Ufer im Bereich des Amphitheaters ausmachen. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr auseinandersetzen.

