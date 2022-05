Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Große Cannabis-Plantage in der Neustadt gefunden

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben in Gelsenkirchen am Sonntag, 8. Mai 2022, und Montag, 9. Mai 2022, in einem leerstehenden Wohnhaus in der Neustadt eine große Cannabisplantage entdeckt und sichergestellt. Dabei spielte "Kommissar Zufall" eine entscheidende Rolle, da es in dem Haus zu einem Wasserschaden kam, der zunächst die Feuerwehr zu einem Einsatz veranlasste. Die Beamten entdeckten die Großplantage, die sich über insgesamt drei Etagen erstreckte und informierten die Polizei. Insgesamt stellten die Beamten über 1200 Hanfpflanzen, diverse Belüftungs-, Beleuchtungs- und Bewässerungssysteme sicher. Personen konnten in dem Haus nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

