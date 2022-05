Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 18 Verletzte nach Aufstiegsfeierlichkeiten

Gelsenkirchen (ots)

Ergänzende Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen zum Zweitligaspiel des FC Schalke 04 gegen FC Sankt Pauli https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5216003

Bei den Feiern rund um den Aufstieg des FC Schalke 04 haben sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Gelsenkirchen 18 Personen verletzt, neun davon schwer. Die Personen zogen sich die Verletzungen unmittelbar nach Spielende zu, als mehrere tausend Fans von den Zuschauerrängen auf den Rasen in der Arena drängten. "Durch das unmittelbare und professionelle Eingreifen zahlreicher Polizeibeamter konnte verhindert werden, dass hier Schlimmeres passiert ist. Dieser Platzsturm hätte auch in einer Katastrophe enden können", so der Leitende Polizeidirektor Peter Both, der den Einsatz am vergangenen Samstag leitete. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Vereins geht es aus Sicht der Polizei darum, bei der Nachbereitung des Spiels dafür zu sorgen, dass sich eine solche Situation in Zukunft nicht wiederholt.

