POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Bulmke-Hüllen

In der Nacht zum Sonntag, 08.05.2022 gegen 01:10 Uhr wurde ein 23jähriger Gelsenkirchener auf der Sternstraße im Bereich der Einmündung zur Hildegardstraße durch einen ihm unbekannten jungen Mann belanglos angesprochen. Unmittelbar danach erschienen noch zwei weitere Männer an der Örtlichkeit, von denen einer ein Messer in der Hand hielt. Der Geschädigte wurde aufgefordert, sein Bargeld und sein Mobiltelefon herauszugeben, bevor er zu Fall gebracht und gemeinschaftlich von den drei Personen am Boden liegend getreten wurde. Als der Mann schließlich laut um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten ohne Tatbeute über die Hildegardstraße. Da der Mann durch die Tritte verletzt wurde, musste er mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden.

Einer der Tatverdächtigen wird als 18-20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, ca. 170cm groß und schlank beschrieben. Er trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Bekleidet war er u.a. mit einem roten Kapuzenpullover mit der Aufschrift "PALM ANGELS" in großen dunklen Buchstaben auf dem linken Unterarm.

Sachdienliche Hinweise zu den drei flüchtigen Personen bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache Gelsenkirchen.

