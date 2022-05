Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bilanz der Polizei Gelsenkirchen nach der Partie FC Schalke 04 gegen FC St. Pauli

Gelsenkirchen (ots)

Nach der Begegnung in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli am Samstagabend, 7. Mai 2022, zieht die Polizei Gelsenkirchen nach Spielende folgende Bilanz: Bereits im Vorfeld des Spiels sowie während der laufenden Partie und in der Nachspielphase wurde 144 Mal Pyrotechnik gezündet. Mit Abpfiff des Spiels liefen etwa 2000 Heimfans des FC Schalke 04 auf das Spielfeld. Auf den Rängen entstand in der Folge an unterschiedlichen Stellen Gedränge, wodurch mehrere Personen stürzten und verletzt wurden. Diese wurden von Rettungskräften vor Ort erstversorgt und anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch Eingreifen der Polizei konnte der Andrang entschärft und Fußballfans aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Bei einer Rangelei mit einem Schalke-Fan und einem anschließenden Widerstand auf dem Arena-Ring wurde ein Polizeibeamter verletzt. Er war im Anschluss nicht mehr dienstfähig. Insgesamt fertigte die Polizei 20 Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahls. Der Leitende Polizeidirektor Peter Both, der den Einsatz verantwortlich leitete, dankt den Einsatzkräften für ihren besonnenen Einsatz und gratuliert dem FC Schalke 04 zum direkten Wiederaufstieg in die erste Fußball-Bundesliga.

