Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Badeunfall - Sachbeschädigung - Widerstand - Brennende Hecke - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: In Drogeriemarkt eingebrochen

Am Montag gegen 02:15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Dieb Zutritt zu einem Drogeriemarkt in der Gartenstraße. Anschließend entwendete er mehrere Parfüme. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Höhe des Diebesgutes ist noch unbekannt. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Sachbeschädigung

Am Sonntag gegen 23:15 Uhr wurde in einem Einkaufscenter in der Weidenfelder Straße eine Sachbeschädigung festgestellt. Ein bislang Unbekannter trat an einer Rolltreppenverkleidung eine Scheibe mutwillig ein. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Lauchheim: Thuja Hecke in Vollbrand

In der Gerlacherstraße wurde am Sonntag, gegen 3 Uhr, ein Brand gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte vor Ort eine Thuja Hecke in Vollbrand festgestellt und gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Fassade des angrenzenden Wohnhauses verrußt, sowie zwei Fenster und sechs Rollläden beschädigt. Der geschätzte Schaden liegt bei etwa 25.000 Euro.

Aalen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Weil ein 24-Jähriger am Samstag die Wohnung seiner Ex-Freundin in der Steinertgasse nicht verlassen wollte, verständigte diese die Polizei. Da der alkoholisierte Mann trotz vorher angedrohtem Gewahrsam immer noch nicht gehen wollte, griffen die Beamten durch. Der 24-Jährige wehrte sich vehement gegen das Vorgehen der Beamten und beleidigte diese massiv. Bei den Widerstandshandlungen wurde eine Beamtin leicht verletzt.

Affalterried: Aufgefahren

Beim Befahren der Auffahrt zur B29 musste am Freitag, gegen 15 Uhr, ein 36-Jähriger seinen Audi A4 abbremsen. Dies übersah ein nachfolgender 27-Jähriger und fuhr mit seinem BMW auf. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Ellwangen: Beim Überholen kollidiert

Am Freitag gegen 18 Uhr befuhr eine 22-jährige mit ihrem Kraftrad die L1060 von Ellwangen Stadtmitte in Richtung Schönenberg. Auf Höhe einer Einfahrt im Ziegelberg überholte sie einen in gleicher Richtung vorausfahrenden 18-jährigen Roller-Fahrer. Dabei bemerkte sie zu spät, dass der 18-Jährige an der Stelle nach links in die Einfahrt einbiegen wollte. Infolgedessen kam es zur Kollision der beiden Kräder, wobei der 18-Jährige zu Fall kam. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1600 Euro.

Großdeinbach: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung kam am Sonntag gegen 22:15 Uhr ein 22-jähriger Toyota-Fahrer auf dem Haselbacher Weg - in Richtung Wetzgauer Straße -nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte er zunächst auf einen dortigen Anhänger und fuhr anschließend auf einen dahinterstehenden PKW. Bei der Unfallaufnahme mussten die Beamten feststellen, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

Pfahlheim: Badeunfall

Am Sonntag kam es am Sonnenbachsee zu einem tragischen Badeunfall bei dem ein 15-Jähriger reanimiert und anschließend in eine Klink verbracht werden musste. Der Teenager, der wohl nicht schwimmen konnte, war gegen 17.20 Uhr mit Freunden im Bereich des Sandstrandes im Wasser, als er vermutlich an einer tieferen Stelle plötzlich unterging. Sofort wurden durch anwesende Badegästen und die herbeielende Polizei Suchmaßnahmen eingeleitet. Der Junge konnte nach einiger Zeit im See aufgefunden und an Land gebracht werden. Nach durchgeführten Reanimationsmaßnahmen wurde er in eine Klinik gebracht.

