Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch in Firma

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma für Kfz-Kennzeichenschilder in der Straße Alter Postplatz ein und durchsuchten diese nach Wertgegenstände. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden einige hundert Euro Bargeld entwendet. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht durch Lkw-Fahrer gesucht

Ein unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Montag kurz vor 12:30 Uhr beim Abbiegen von der Rotenbühlstraße in die Wachholderstraße einen am Fahrbahnrand geparkten VW Crafter und beschädigte diesen hierbei. Anschließend fuhr er kurz rückwärts und entfernte sich schließlich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Lkw-Fahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Zu schnell beim Abbiegen

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer bog am Sonntag gegen 17 Uhr beim Eulenhof von einem Parkplatz auf die K 1894 in Richtung Kaisersbach ein. Weil sich ein vorfahrtsberechtigtes Auto näherte, beschleunigte der BMW-Fahrer zu stark, verlor die Kontrolle und kam von der Straße ab. Beim Aufprall in eine dortige Böschung entstand am Unfallauto ein Sachschaden in Höhe von ca. 90.000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Unfallauto wurde abgeschleppt. Der andere Autofahrer, der in Richtung Welzheim unterwegs war, hielt nach dem Vorfall nicht an und fuhr weiter. Dieser sollte sich noch zur Klärung der Unfalldetails bei der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell