Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Neuhofen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 15.06.2022 (12:30 Uhr) bis 16.06.2022 (09:45 Uhr) einen auf dem Parkplatz im Bereich des Partnerschaftsplatzes abgestellten Audi vermutlich durch Bewerfen mit Gläsern beschädigt. Der Schaden am PKW beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Ebenfalls wurde ein auf dem Parkplatz in der Otto-Dill-Straße abgestelltes Kleinkraftrad durch Umstoßen beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 250 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell