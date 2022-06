Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an Fahrzeugen, Täter ergriffen

Speyer (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17.06.2022 zerstörte eine Gruppe von drei Jugendlichen bzw. Heranwachsenden mehrere Fahrzeugaußenspiegel in der Armbruststraße. Zeugen beobachteten die Tat und riefen die Polizei hinzu. Eine Polizeistreife stellte die Beschuldigten fest: es handelte sich um einen 19-Jährigen, einen 16-Jährigen sowie ein 16-jähriges Mädchen. Die Personen belasteten sich gegenseitig. Die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Hinweise auf eine Alkoholisierung stellte die Polizeistreife bei ihnen nicht fest. An den Außenspiegeln von zwei PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

