POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisster 83-Jähriger wohlbehalten zurück

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Geldbeuteldiebstahl - Zeugen gesucht Ein bislang unbekannter Täter entwendete einem 57-jährigen Rollstuhlfahrer am Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und 08:00 Uhr eine weiße Ledergeldbörse. Der Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt beim Kiosk am ZOB in Schwäbisch Gmünd. Versehentlich fiel dem Rollstuhlfahrer seine Geldbörse auf den Schoß. In diesem Moment griff der Täter zu und ...

