Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (10.03.2022) im Höhenpark Killesberg zwei mutmaßliche Graffitisprayer im Alter von 18 und 19 Jahren vorläufig festgenommen. Zeugen beobachteten kurz vor Mitternacht, wie die beiden ein Graffiti an eine Hauswand in der Parkanlage sprühten. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den beiden zwischenzeitlich Geflüchteten und nahmen sie kurz darauf auf einem Betriebsgelände an der Maybachstraße vorläufig fest. In einem Gebüsch in der Nähe entdeckten die Beamten den Rucksack der Tatverdächtigen. Darin fanden sie auch mehrere Spraydosen und beschlagnahmten sie. Nach Abschluss der Ermittlungen sind die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Graffitis und zur Schadenshöhe dauern an.

