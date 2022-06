Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Aalen (ots)

Gem. Lorch, B 29 - Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Am Donnerstag gegen 17:45 Uhr befuhr eine 75-Jährige die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart mit ihrem PKW Toyota. Sie verließ die B 29 an der Ausfahrt Lorch-Ost und da sie offenbar durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde, fuhr sie nahezu ungebremst auf einen, vor der roten Ampel wartenden, PKW Mercedes eines 40-Jährigen auf. Durch den Aufprall erlitten beide Fahrzeugführer jeweils leichte Verletzungen. Im Mercedes wurden darüber hinaus zwei 71- und 41-jährige Frauen sowie zwei 13- und 8-jährige Jungen leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. An der Unfallstelle waren sechs Rettungswagen und 3 Notärzte im Einsatz. Die Abfahrt Lorch-Ost musste bis 19:00 Uhr voll gesperrt werden.

