Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall - Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Widerstand nach Verkehrsunfall

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verursachte eine 36-Jährige einen Unfall auf dem Haalplatz in Schwäbisch Hall. Sie fuhr mit ihrem Opel Meriva rückwärts gegen den Pfosten einer Überwachungskamera. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von circa 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Frau unter Alkoholeinwirkung stand. Um eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchzuführen wurde sie in Gewahrsam genommen und in den Streifenwagen gesetzt. Der Führerschein der Fahrerin wurde beschlagnahmt. Der 39-jährige aggressive Beifahrer war mit der polizeilichen Maßnahme offenbar nicht einverstanden. Er schlug daraufhin mehrfach gegen den Streifenwagen und forderte die Frau auf auszusteigen. Ihm wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt. Diesen ignorierte er und hinderte den Streifenwagen an der Weiterfahrt. Schließlich wurde er von einer weiteren Streife in Gewahrsam genommen. Im Rahmen von weiteren Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt. Der 39-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Vellberg: Fahrzeugbrand

Am Mittwochnachmittag fuhr gegen 15 Uhr eine 24-Jährige mit ihrem Renault Twingo von Eschenau nach Vellberg. Aufgrund eines Motorschadens stellte sie ihr Fahrzeug am Ortseingang Vellberg ab und stieg aus. Kurze Zeit später fing der Motorraum an zu brennen. Der Fahrer eines vorbeikommenden Betonmischers konnte das Auto bis zum Eintreffen der Feuerwehr löschen. Der Renault brannte vollständig aus. Die freiwillige Feuerwehr aus Vellberg war mit elf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz. An dem Twingo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe vom ca. 500 Euro.

