Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf B29

Aalen (ots)

Mögglingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 66-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 10 Uhr mit seinem Citroen die vierspurige B29 in Richtung Stuttgart. Womöglich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der Mann mit seinem Wagen auf Höhe der Anschlussstelle Heubach von der Fahrbahn ab und prallte mehrfach gegen die Schutzplanken. Er wurde schwer verletzt und in seinem Pkw eingeklemmt. Er musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Citroen wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

