Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Lkw-Kontrollen - Unfallflucht - Traktor entwendet - Diesel entwendet

Aalen (ots)

Remshalden-Hebsack: Mehrere Verstöße bei Lkw-Kontrollen festgestellt

Die Verkehrspolizei Backnang führte am Montag zwischen 8 Uhr und 12:30 Uhr auf der B29 auf dem Parkplatz Hebsack Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung gewerblicher Güter- und Personenverkehr durch. Hierbei wurden insgesamt 15 Fahrzeuge kontrolliert. Bei zehn Fahrern wurden Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, vier Fahrzeuge waren überladen, drei Fahrer waren zu schnell unterwegs und bei zwei Fahrzeugen wurden Verstöße gegen die Ladungssicherungspflicht festgestellt. Insgesamt wurden 22 Verstöße zur Anzeige gebracht. Die Sicherheit im Straßenverkehr ist ein wichtiges polizeiliches Thema, weshalb auch in Zukunft weiterhin polizeiliche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt werden. Diese verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und haben das Ziel, alle Bereiche des Straßenverkehrs abzudecken.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen gegen 9:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Beutelsbacher Straße einen geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Großerlach: Traktor entwendet und in Straßengraben gefahren

Zwei Männer im Alter von 20 und 32 Jahren entwendeten in der Nacht zum Mittwoch gegen 3 Uhr in Altfürstenhütte ein Traktorgespann. Die Anwohner wurden auf den Vorfall aufmerksam und folgten dem Fahrzeug. Als sie den Traktor stoppen wollten, fuhren die Männer mit dem Gespann in den Straßengraben. Anschließend flüchteten sie zu Fuß bzw. mit einem Fahrrad. An dem Traktor entstand beim Unfall Sachschaden. Der 20-Jährige wurde von den Anwohnern nach einer kurzen Verfolgung bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Sein Komplize, der sich im Gelände in einer Hecke verborgen hielt, wurde im Rahmen einer Fahndung unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers von der Polizei festgenommen. Beide Männer waren alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Rahmen der gegen die Tatverdächtigen eingeleiteten Strafverfahren wurden zur Feststellung ihrer Fahrtauglichkeit Blutentnahmen veranlasst. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.

Fellbach: Diesel entwendet

In der Nacht zum Mittwoch wurden in der Benzstraße aus zwei parkenden Lkw Diesel im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Beim Abzapfen gelangte eine größere Menge Sprit auf die Straße, weshalb am Mittwochmorgen nach Tatentdeckung zur Säuberung der Baubetriebshof der Stadt Fellbach hinzugerufen werden musste. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell