Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand einer Scheune in Dachsberg

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut, Dachsberg, Ortsteil Happingen

Heute gegen 18.00 h geriet in der Gemeinde Dachsberg eine große Scheune eines Aussiedlerhofes in Brand. In der Scheune befindet sich eine Metzgerei, etliche Maschinen und weiterhin ist eine größere Mengen Holz und Stroh darin gelagert, die Löscharbeiten unter der Leitung der Feuerwehr Dachsberg sind immer noch im Gang. Feuerwehren der Nachbargemeinden sind zur Unterstützung vor Ort.

Menschen und Tiere kamen durch den Brand bislang nicht zu Schaden, ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im höheren 6-stelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Bad Säckingen geführt, bislang scheint ein technischer Defekt als mögliche Ursache wahrscheinlich.

