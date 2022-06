Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kabel auf Baustelle entwendet - Geldbeutel aus Lkw entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 15.000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen entstand. Gegen 1 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW Golf die Lehenstraße in Onatsfeld in Richtung Hüttlingen. Er sei einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen, wobei er von der Straße abkam und gegen einen Weidezaun fuhr. Der entgegengekommene Autofahrer sei nach dem Vorfall weitergefahren. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug bzw. dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen: Kabeltrommeln entwendet

Bereits zwischen Mittwoch, 01.06. und dem gestrigen Dienstag entwendeten Unbekannte von einer Baustelle im Talhof an der B 29 zwei Kabeltrommeln mit verzinktem Kupferdraht. Eine der Trommeln hatte ein Gewicht von 465 kg, die zweite 274 kg. Beide Trommeln waren hinter einem dortigen Stromverteilerhaus gelagert. Das Kabeltrommeln wurden von den Dieben auf dem Gelände an das Einfahrtstor gerollt und dort auf ein Fahrzeug geladen. Der Wert der Kabeltrommeln beläuft sich auf rund 8000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Diebstahl

Unbekannte entwendeten am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr aus einem Getränke-Lkw, der auf dem Marktplatz vor einer Gaststätte unverschlossen abgestellt war, einen darin abgelegten Geldbeutel. Die Diebe nutzen die Gelegenheit, als der Getränke-Lkw kurz unbeaufsichtigt war. Möglicherweise stehen zwei ca. 40 bis 50 Jahre alte Männer mit der Tat in Zusammenhang, die im Umfeld des Lkw gesehen wurden. Weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Fahrzeug übersehen

Von einer Bushaltestelle kommend, fuhr ein 39-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr mit seinem Linienbus auf die Heidenheimer Straße ein. Hierbei übersah er den Seat Ibiza einer 18-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Alle Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Bopfingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 21 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend zu. Gegen 20 Uhr befuhr er mit seiner Yamaha die Neresheimer Straße, wo er bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor, von der Straße abkam und gegen eine Laterne prallte. Der schwerverletzte wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug zu spät gesehen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 4500 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag ereignete. Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Audi A 3 von einem Parkplatz kommend, auf die Konrad-Adenauer-Straße ein. Wegen starker Sonneneinstrahlung erkannte sie den heranfahrenden Pkw eines 58-Jährigen zu spät, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 58-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Iggingen: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf einer Gemeindeverbindungsstraße zwischen Schönhardt und Mutlangen streiften sich am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr im Begegnungsverkehr der VW eines 37-Jährigen und der Opel einer 36-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand. Die Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Rechberg: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Wegen einer die Fahrbahn querenden Katze stürzte der 66 Jahre alte Fahrer einer Honda am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Staufeneckstraße, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. An seinem Motorrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Lorch: Radfahrer leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 51-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag zu. Kurz vor 12 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Honda Civic die Gmünder Straße, wo er beim Abbiegen auf die Kreisstraße 3272a den bevorrechtigten Radler übersah und mit seinem Fahrzeug erfasste. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell