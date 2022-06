Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fensterscheibe eingeworfen - Unfälle - Roller entwendet - Auto aufgebrochen

Aalen (ots)

Schwaikheim: Fensterscheibe eingeworfen

Bisher unbekannte Jugendliche warfen am Dienstagabend gegen 23:20 Uhr ein Fenster an einem Wohnhaus in der Silcherstraße mit einer Glasflasche ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Kurz nach der Tat wurden vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gesichtet, die sich von der Örtlichkeit entfernten. Einer der Jugendlichen trug einen orangenen, ein anderer einen weißen Kapuzenpullover. Zudem soll eine Person mit einem E-Scooter unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rudersberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Welzheimer Straße. Durch einen bisher unbekannten Fahrzeuglenker wurde ein geparkter VW im Bereich der Beifahrerseite stark beschädigt, der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Transporter oder ein Baustellenfahrzeug gehandelt haben dürfte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Zeugen nach Rollerdiebstahl und versuchtem Rollerdiebstahl gesucht

Zwischen Montag, 2:30 Uhr und Dienstag, 6:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe in der Schubertstraße einen schwarzen Motorroller der Marke Benzhou. An diesem waren die Versicherungskennzeichen OAG-197 angebracht.

Zudem wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen das Lenkradschloss eines Rollers vom Hersteller Aprilla, der im Amselweg abgestellt war, aufgebrochen und der Roller etwa 50 Meter die Straße entlanggeschoben. Dort ließen die Täter den beschädigten Roller schließlich stehen. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Fellbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Rund 15.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr an der Kreuzung Burgstraße / Hintere Straße / Bergstraße. Ein 66 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr die Burgstraße in Richtung Untertürkheimer Straße entlang und kollidierte hierbei mit einem 54 Jahre alten Suzuki-Fahrer, der von der Hinteren Straße nach links auf die Burgstraße einfuhr. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Oppenweiler: Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagabend in der Steinbacher Straße ein Radfahrer verletzt. Dieser hatte gegen 18.30 Uhr das verkehrsbedingte Bremsen einer Opel-Fahrerin übersehen und fuhr auf den Pkw auf. Der Radfahrer musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden blieb gering.

Backnang: Auto aufgebrochen

Ein Mercedes wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 20 Uhr und 23 Uhr in der Straße Büttenenfeld beim Parkplatz Stadthalle aufgebrochen. Unbekannte warfen die Seitenscheibe ein und entwendeten daraus Bargeld, das sich in einer Geldbörse befand. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Christofstraße. Zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 19 Uhr, stieß er gegen einen dort parkenden Pkw Audi RS5 und beschädigte diesen. Ohne den Unfall zu melden, flüchtete der Unbekannte. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt nun die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

