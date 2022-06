POL-AA: Bopfingen-Aufhausen: Auto brennt nach Unfall aus

Aalen (ots) - Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr an der Einmündung Waiblinger Straße / An der Talaue. Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Ford Transit befuhr die Waiblinger Straße aus Richtung Beinstein kommend und bog nach links auf die Straße An der Talaue in Richtung Waiblingen ab. Hierbei ...

