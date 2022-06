Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Anrufbetrug

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr an der Einmündung Waiblinger Straße / An der Talaue. Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Ford Transit befuhr die Waiblinger Straße aus Richtung Beinstein kommend und bog nach links auf die Straße An der Talaue in Richtung Waiblingen ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 29-jährigen Audi-Fahrerin, die von der B14 kommend nach links auf die Waiblinger Straße in Richtung Beinstein abbog. Nachdem es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam, wendete Fahrer des Kastenwagens und fuhr in Richtung Beinstein davon. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher soll 30-35 Jahre alt sein und kurze, blonde Haare haben. Zeugenhinweise werden telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegengenommen.

Allmersbach im Tal: Anrufbetrug - Bankmitarbeiter verhinderten Schadenseintritt

Ein 76-jähriger Mann aus der Gemeinde Allmersbach erhielt am Dienstagnachmittag (7.6.2022) einen Anruf einer jungen Frau, die sich mit weinerlichen Stimme als Enkelin ausgab. Sie teilte dem Senior mit, dass sie sich in der städtischen Klinik wegen einer Corona-Infizierung befinde. Es stünde nun eine aufwendige Behandlung an. Im Nachgang rief bei dem Senior ein weiterer Tatbeteiligter an, der sich als Professor des Krankenhauses vorstellte. Dieser forderte 50.000 Euro, da die Kosten der besonderen Behandlungen seiner Enkelin nicht von der Kasse bezahlt würde. Der Senior wollte nun der Enkelin helfen und ging zu seiner Bank, um das Geld abzuheben. Dort wurde er auf die Betrugsabsicht hingewiesen, weshalb der drohende Schadenseintritt ausblieb.

Seien Sie aufmerksam, wenn Sie telefonisch mit schockierenden Ereignissen konfrontiert werden.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Weitere Tipps hierzu erhalten Sie unter der Internetseite www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell