Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeitungen in Brand gesteckt - Feuerwehreinsatz - Buntmetall entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen-Neustadt: Zeitungen in Brand gesteckt

Zwei bisher unbekannte Personen entwendeten in der Nacht auf Dienstag gegen 2:50 Uhr von einer Bushaltestelle in der Neustadter Hauptstraße einen Stapel Zeitungen und brachten diese auf einen angrenzenden Sportplatz. Dort setzten sie die Zeitungen in Brand. Hierdurch wurden insgesamt 130 Zeitungen beschädigt, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines kleinen Flächenbrandes im Bereich des landwirtschaftlichen Weges zwischen den Gewannen "Neuer See" und "Seerain" musste die Feuerwehr am Montagabend gegen 20:30 Uhr ausrücken. Aus bislang unbekannter Ursache war es auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern zum Brand von trockenem Heu gekommen. Durch zwei Jogger, die das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits weitestgehend ausgetreten hatten, wurden zwei Mädchen beobachtet, die Videoaufnahmen von dem Feuer machten. Ob diese für den Brand verantwortlich sind, ist bislang unklar. Beide sollen zwischen zwölf und 14 Jahren alt und etwa 1,55 Meter groß sein. Eine trug ein weißes Oberteil, hatte blonde Haare und war stark geschminkt, die andere hatte dunkle Haare. Sie fuhren mit einem Elektroscooter davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Schilder auf Straße gestellt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag stellten mehrere Personen Schilder und Warnbaken auf die Winnender Straße und die Hochberggasse, sodass diese nicht mehr befahrbar waren. Die Verkehrszeichen wurden vom nahe gelegenen Bauhof entnommen. Glücklicherweise wurden Zeugen rechtzeitig auf die Situation aufmerksam, sodass es zu keinem Schadenseintritt kam. Hinweise auf die bisher unbekannten Personen nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Weinstadt: Rückstau nach Unfall auf der Bundesstraße

Aufgrund eines Pannenfahrzeuges kam es auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart am Dienstagmorgen kurz nach 6:30 Uhr zum Rückstau. Eine 24-jährige Renault-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Dacia der vor ihr fahrenden 23-jährigen Frau auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war zeitweise nur einspurig befahrbar, weshalb es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kam.

Allmersbach im Tal: Vorfahrt missachtet

7500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 17.40 Uhr ereignete. Eine 53-jährige Volvo-Fahrerin befuhr den Ahornweg und missachtete beim Einbiegen in die Backnanger Straße die Vorfahrtsregelung. Sie stieß mit einem Polo-Fahrer zusammen, der dem einbiegenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen konnte. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Insassen blieben unverletzt.

Fellbach: Unfall beim Überholen

Eine 66-jährige Fahrerin eines VW Touran befuhr am Montag gegen 15.30 Uhr die K 1910 zwischen Schmiden und Sommerrain, als sie einen vorausfahrenden Fahrer eines Motorrollers überholte. Bei zu geringem Seitenabstand streifte sie den Zweiradfahrer, der daraufhin stürzte und sich schwer verletzte. Der 55-jährige Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ca. 1000 Euro Sachschaden. Unfallzeugen werden gebeten sich zur Klärung der Unfalldetails bei der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Winterbach: Buntmetall entwendet

Auf einem Lagerplatz einer Firma in der Rosenstraße wurden zwischen Freitag und Montag ca. 3,5 Tonnen Kupferkabel entwendet. Die Kabelabschnitte waren in einer Containerschütte bzw. auf einer Palette gelagert. Die Diebe hatten sich durch das Aufbrechen eines Eingangstor Zugang zum Gelände verschafft. Wer Hinweise zur Tat geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

