Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorroller entwendet - Fahrer eines E-Scooters unter Drogeneinwirkung - 78-Jähriger mit Messer verletzt

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Motorroller entwendet

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in der Beinsteiner Straße ein geparkter Motorroller entwendet. Am Roller vom Hersteller Peugeot war das Versicherungskennzeichen 111MZU angebracht. Zeugenhinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Zweirades nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Schorndorf: 78-jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Am Sonntagabend wurde in der Mozartstraße ein 78-jähriger Mann mit einem Messer verletzt. Der Senior ging zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr nochmals vor das Wohnhaus und traf dort auf einen Passanten. Nach einem kurzen Wortwechsel zwischen den beiden wurde der 78-Jährige von dem fremden Mann, der zwischen 60 und 70 Jahre alt gewesen sein soll, bedroht. Die beiden gingen zurück ins Haus, wo der Bewohner von dem Fremden mit Faustschlägen und Messer verletzt wurde. Der unbekannte Tatverdächtige habe von dem 78-Jährigen den PIN einer EC Karte eingefordert und habe erst von seiner Tatbegehung abgelassen, nachdem er etwas Bargeld erhalten hatte. Der unbekannte Tatverdächtige wurde als psychisch auffällig beschrieben. Er war ca. 60 bis 70 Jahre und hatte sehr kurze dunkle Haare. Auffällig waren mehrere kahle Stellen am Kopf, ähnlich eines kreisrunden Haarausfalls. Der Tatverdächtige hatte eine kräftige Statur und war mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Nachdem das Opfer den Rettungsdienst bzw. Polizei von dem Vorfall informiert hatte, konnte der Verletzte in eine Klinik verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Wem in der Mozartstraße am Sonntagabend zu dem Vorfall, der seinen Ursprung auf der Straße genommen hat, Wahrnehmungen machte oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben kann, sollte sich unter Tel. 07361/5800 melden.

Backnang: Mit Elektroroller vor Polizei geflüchtet

Eine Polizeistreifte stellte am Sonntagmittag gegen 15.45 Uhr den Fahrer eines Elektrorollers fest, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und stiegen zur Verkehrskontrolle aus. Zeitgleich setzte der Rollerfahrer seine Fahrt in eingesetzter Richtung fort und flüchtete. Der 21-jährige Rollerfahrer konnte in der Folge von den Beamten eingeholt und kontrolliert werden. Dabei ergaben sich bei dem Rollerfahrer konkrete Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Dies auch auf Grund der Tatsache, dass für das Kraftfahrzeug keine vorgeschriebene Versicherung bestand. Weil bei dem 21-Jährige noch geringe Mengen Cannabis-Produkte gefunden wurden, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell