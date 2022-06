Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Jugendliche beschmutzen Fassade, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Lärmende Jugendliche und beschmutzte Hauswand

Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen warf am Dienstagmorgen kurz nach 4 Uhr offenbar mehrere Eier gegen ein Mehrfamilienhaus am Stefansplatz, wobei die Hauswand beschmutzt wurde und Sachschaden entstand, welcher sich bis auf mehrere tausend Euro belaufen kann. Jugendliche fielen in letzter Zeit wiederholt lärmender Weise auf, hinterlassen Mülle und stören die Anwohnerschaft auch durch freches Verhalten sowie Pöbeleien. Zeugen, die die Jugendlichen in der Nacht beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen-Dewangen: 5000 Euro Schaden bei Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3240 zwischen Dewangen und Reichenbach erfasste eine 18-Jährige am Dienstag gegen 00.15 Uhr mit ihrem Seat Ibiza ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Westhausen: Unfall mit mehreren Verletzten

Insgesamt sieben verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 18.40 Uhr auf der B 29 ereignete. Im Einmündungsbereich zur B 290 ordnete sich eine 38-Jährige mit ihrem Opel auf der Linksabbiegespur ein. Ein 40-Jähriger fuhr zeitgleich auf der B 29 in Richtung Westhausen. Möglicherweise wegen Sekundenschlaf kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrspur ab und prallte gegen das Heck des Opels. In dem Siebensitzer befanden sich außer der Fahrerin fünf Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren. Alle Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide am Unfall beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Westhausen war mit 17 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdient war mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 13 Sanitäterinnen und Sanitätern im Einsatz.

Neresheim: Sachbeschädigung

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Sonntagmorgen 8 Uhr beschädigten Unbekannte zwei Hinweisschilder und einen Zementsockel am Marienplatz. Der dabei verursachte Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919000 entgegen.

Ellwangen: Radfahrerin von Pkw erfasst

Gegen 19.30 Uhr am Montagabend kam es auf der Röhlinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 54 Jahre alte Radfahrerin verletzt wurde. Zur Unfallzeit fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Fiat Panda von einem Firmengrundstück auf die Röhlinger Straße ein. Da seine Sicht eingeschränkt war, "tastete" er sich in den Einmündungsbereich vor. Der 63-Jährige erkannte die Radlerin zu spät. Diese versuchte auszuweichen, streifte jedoch die Front des Fahrzeuges und stürzte zu Boden. Die 54-Jährige zog sich mehrere Schürfwunden und Prellungen zu; sie wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Ellwangen: Pkw übersehen

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend entstand. Kurz vor 18.30 Uhr bog ein 94-Jähriger mit seinem VW von einem Parkplatz kommend, auf die Konrad-Adenauer-Straße ein. Hierbei übersah er den VW eines 59-Jährigen und streifte diesen. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Ellwangen: 82-Jähriger wurde Opfer eines Diebstahls

Ein 82-Jähriger wurde am Montagvormittag das Opfer eines Diebstahls. Der Senior hatte bei einer Bankfiliale am Marktplatz Geld abgehoben und in seinem Geldbeutel verstaut. Während er an seinem Fahrzeug stand, wurde er von einem Unbekannten angesprochen, der ihn fragte, ob er Geld für den Parkautomaten wechseln könnte. Hilfsbereit zückte der 82-Jährige seinen Geldbeutel und musste dann später feststellen, dass seine komplette Barschaft fehlte. Der Unbekannte ist ca. 40 bis 50 Jahre alt, hat ein gepflegtes Äußeres und trug dunkle Kleidung. Er hatte eine kräftige Statur. Weitere Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Lkw beschädigte ein 63-Jähriger am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr einen im Herman-Grau-Weg stehenden Hyundai. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell