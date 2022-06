Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Kupferdiebstahl, Balkonbrand

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Montag, 20:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf einem Parkplatz in der Grabenstraße geparkten PKW der Marke Mercedes Benz. An dem PKM entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montag gegen 10:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Straße Röteläckerring geparkten Mercedes. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 900 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Fichtenau-Matzenbach:

Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 18:00 Uhr entwendeten Unbekannte unter Zuhilfenahme von bislang unbekannten Werkzeugen an einer Kapelle in der Dankoltsweiler Straße rund 8-10 Quadratmeter eines Kupferdaches.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Balkonbrand

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es im Heidweg zum Brand eines Balkons in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften gelöscht werden. Ein Übergriff auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Durch die Flammen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell