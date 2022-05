Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Palmbach - Erneuter Einbruch in Einkaufsmarkt

Karlsruhe (ots)

Ein Einbrecher drang am Sonntagabend in einen Einkaufsmarkt in der Talstraße ein. Gegen 23.10 Uhr öffnete der Unbekannte gewaltsam ein Fenster zum Getränkelager und gelangten so ins Innere. Da aber der Alarm auslöste, flüchtete der Dieb aus dem Einkaufsmarkt ohne zuvor etwas entwendet zu haben. Es besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit ähnlichen Taten Ende April an der gleichen Örtlichkeit.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 49070 an das Polizeirevier Karlsruhe - Durlach.

