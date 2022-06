Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verlorene Kunststoffplatte, Fahrradhelm schützt

Aalen (ots)

Westhausen/BAB7: Verlorene Kunststoffplatte

Eine vermutlich von einem Lkw stammende bzw. als Ladung verlorene 2x1,5 Meter große Kunststoffplatte lag am Montagnachmittag auf der Fahrbahn der BAB7, zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen, in Fahrtrichtung Würzburg. Die Platte wurde gegen 17.30 Uhr von einem Fahrzeug aufgewirbelt, wodurch zwei nachfolgende Fahrzeuge beschädigt wurden. Hinweise auf das Fahrzeug, das die Platte verlor bzw. aufgewirbelt hat, erbittet die Verkehrspolizeiinspektion in Kirchberg unter Telefon 07904/94260.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer übersehen

Ein 58-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 7 Uhr die Buchstraße stadtauswärts. Beim Linksabbiegen in die Schwabstraße übersah er von der Sonne geblendet einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 49-jährige Radler konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und schlug mit seinem Oberkörper sowie Kopf auf die Windschutzscheibe auf. Vermutlich bewahrte ihn sein getragener Fahrradhelm vor schlimmeren Verletzungen. Er wurde lediglich leicht verletzt.

