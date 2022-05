Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehr

Gerolstein (ots)

In dem Zeitraum vom 12.05.22, 20:00 Uhr bis 13.05.22, 12:00 Uhr, ist in Gerolstein, am Kreisverkehr Brunnenstraße/ Bahnhof, ein größeres Fahrzeug (Lkw oder Bus) so dicht in den Kreisverkehr gefahren, dass ein Blumenbeet sowie verschiedene Dekorationen der Kreisverkehrsinsel beschädigt worden sind. Der Verursacher hat sich entfernt, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Gerolstein, Tel.: 06591-95260 und in Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen.

